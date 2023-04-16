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Дзюба — о матче с «Оренбургом»: мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом»

Дзюба — о матче с «Оренбургом»: мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом»
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Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1). Дзюба оформил три голевые передачи.

«Неделя была тяжёлой. Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Возможно, я слишком требовательный к себе, но, по моим ощущениям, я мог лучше сыграть с «Зенитом». Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи. Команда классно выиграла, жаль, Глушенков не забил пенальти, хотел, чтобы он оформил хет‑трик. Камано забил, рад за Тикнизяна, парень эмоциональный, ему важны такие всплески. Командная работа», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В прошлом туре РПЛ «Локомотив» уступил «Зениту» со счётом 1:2.

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