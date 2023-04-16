Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба – лучший ассистент РПЛ за последние 10 сезонов.
У форварда железнодорожников, ранее выступавшего за «Спартак», Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал», 62 голевых паса за этот отрезок.
Сегодня, 16 апреля, в выездном матче 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1) Дзюба отдал три результативные передачи. Форвард помог отличиться Максиму Глушенкову, Наиру Тикнизяну и Франсуа Камано.
Следом за Дзюбой в списке лучших ассистентов идут бразилец Жоаозиньо (50), белорус Тимофей Калачёв (43), Алексей Ионов (37), Алан Дзагоев (36) и эквадорец Кристиан Нобоа (35).
С момента перехода в «Локомотив» Дзюба сыграл шесть матчей за команду в РПЛ и отметился в этих играх шестью голами и четырьмя результативными передачами.
- 16 апреля 2023
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