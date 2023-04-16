Алдонин: ЦСКА добыл важные три очка в матче с «Уралом» — они помогут в борьбе за серебро
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча армейцев с «Уралом».
«Матч «Урал» — ЦСКА мне понравился. Армейцы выиграли у очень непростого соперника. Екатеринбургская команда на данный момент хоть и проводит не самый лучший отрезок в чемпионате, но тем не менее дома всегда играет очень агрессивно и результативно. Концовка матча получилась очень нервной для ЦСКА, особенно после выхода у «Урала» второго нападающего. Главное, что получилось добыть очень важные три очка, которые помогут в борьбе за серебро», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Московский ЦСКА обыграл «Урал» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги, доведя свою победную серию в турнире до пяти матчей.
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