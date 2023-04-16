«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

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В матче 31-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК Ноттингем Форест Ноттингем Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Навас, Фелипе, Маккена, Ньякат, Уильямс, Гиббс-Уайт, Фройлер, Данило, Лоди, Джонсон, Авонийи.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Дало, Каземиро, Фернандеш, Антони, Забитцер, Санчо, Марсьяль.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Фред.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 29 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 30 игр. Лидирует «Арсенал» (73).