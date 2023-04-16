Романо: «Ювентус» намерен выкупить Милика у «Марселя» за € 7 млн

Представители форварда Аркадиуша Милика в ближайшее время встретятся с руководством «Ювентуса» для обсуждения выкупа футболиста у «Марселя», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в арендном соглашении поляка с туринцами прописана сумма отступных в размере € 7 млн.

29‑летний Милик в нынешнем сезоне сыграл в 29 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Милик за свою карьеру успел поиграть за леверкузенский «Байер», амстердамский «Аякс» и «Наполи». На счету футболиста 63 игры за сборную Польши, в которых форвард сумел отличиться 16 раз.

Ранее сообщалось, что ряд топовых европейских клубов заинтересованы в приобретении сербского нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.