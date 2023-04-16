«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
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В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 22 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 45 очков.
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