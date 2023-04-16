«Мы очень довольны результатом». Тренер «Локо» Галактионов — о матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).
«Мы очень довольны результатом. Сегодня мы играли с хорошей, организованной командой, которая потрепала нервы многим, в том числе и лидерам. Сегодняшний результат для нас очень положительный. Конечно, огрехи есть. Это надо улучшать. У нас команда формируется, строится, поэтому какие-то нюансы сегодня, возможно, не получались. Но мы проявили самоотверженность, организацию, дисциплину и волю к победе, плюс после перерыва не дали сопернику как следует войти в игру. Неприятный гол пропустили в конце первого тайма. Естественно, при своих болельщиках, которые активно поддерживали команду, была большая доля вероятности, что «Оренбург» с начала второго тайма приложит все силы для того, чтобы вернуться в игру. Но нам большая честь и хвала, что мы сыграли очень организованно и дисциплинированно в обороне. Сделали некоторые корректировки в перерыве, перестроились, что глобально нам помогло. Могли забивать пенальти и делать счёт крупнее. Но это футбол. Следующий матч у нас с ЦСКА в Москве. Это дерби, к которому нужно хорошо подготовиться и провести его на очень хорошем уровне», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
- 16 апреля 2023
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