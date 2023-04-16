Михаил Галактионов объяснил отсутствие Сергея Пиняева в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев пропустил матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).

«Игра с «Зенитом» всей команде далась непросто, она получилась очень энергозатратной. Нам по времени не хватило нескольких дней, чтобы подвести Сергея к состоянию стопроцентной готовности к матчу. Мы не стали рисковать, дали ему паузу, чтобы он полностью восстановился. Он молодой футболист, на него ложится большая нагрузка. Следующий цикл подготовки — к игре с ЦСКА — он проведёт полноценно», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В прошлом туре РПЛ «Локомотив» уступил «Зениту» со счётом 1:2.