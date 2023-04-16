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Женская команда «Челси» вышла в финал Кубка Англии, Абдуллина провела матч на скамейке

Женская команда «Челси» вышла в финал Кубка Англии, Абдуллина провела матч на скамейке
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Женская команда «Челси» минимально обыграла «Астон Виллу» (1:0) и вышла в финал Кубка Англии.

В воскресенье, 16 апреля, лондонская команда благодаря голу Саманты Керр на 59-й минуте одолела «Астон Виллу».

Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина была в заявке на эту игру, но на поле не появилась.

В финальном матче столичная команда сыграет с «Манчестер Юнайтед», который вчера, 15 апреля, сумел сломить сопротивление «Брайтона» (3:2). Игра состоится в субботу, 14 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» идёт на втором месте, отставая от всё того же «МЮ» на одно очко, однако имея игру в запасе.

Напомним, 30 марта лондонская команда обыграла «Лион» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в серии пенальти (4-3) и вышла в полуфинал соревнования, где сразится с «Барселоной». До этого французская команда выигрывала женскую Лигу чемпионов восемь раз за последние 12 лет.

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