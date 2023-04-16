«Ростов» — «Зенит»: первый тайм завершился со счётом 0:0

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). К перерыву счёт ничейный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «Ростов» и «Зенит» не смогли распечатать ворота друг друга. Команды в основном обменивались дальними ударами. На седьмой минуте после удара головой защитника «Зенита» Вячеслава Караваева мяч угодил в перекладину ворот Сергея Песьякова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 22 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 45 очков.