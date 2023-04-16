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«Барселона» во второй раз подряд сыграла вничью со счётом 0:0

В воскресенье, 16 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» в гостях встречалась с «Хетафе». Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

На четвёртой минуте нападающий «Хетафе» и бывший игрок «Барсы» Мунир Эль-Хаддади опасно пробивал головой с отскоком от газона, но мяч после его удара прошёл рядом со штангой.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 25-й минуте игроки «Барселоны» Рафинья и Бальде по очереди нанесли удар в стойку ворот «Хетафе».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Для каталонского клуба это вторая подряд нулевая ничья в чемпионате Испании. В понедельник, 10 апреля, «Барселона» в родных стенах не смогла одолеть «Жирону» (0:0). Команда Хави не побеждает на протяжении трёх матчей во всех турнирах.

Следующий соперник «блауграны» – мадридский «Атлетико». Игра состоится в воскресенье, 23 апреля, в 17:15 мск.

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» на 11 очков. «Хетафе» находится на 15-м месте, набрав 31 очко.