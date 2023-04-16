Артета — о ничьей с «Вест Хэмом»: огромное разочарование

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча 31-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», в котором его подопечные упустили победу (2:2), ведя по ходу игры со счётом 2:0.
«Огромное разочарование. Мы вновь отлично начали матч, полностью контролировали ситуацию, но после этого потеряли целеустремлённость.
Мы дали сопернику надежду, допустили плохой пенальти и слишком уважительно к ним отнеслись. Мы угодили в американские горки, где происходит всё что угодно. Я не увидел целеустремлённости, нужной для третьего и четвёртого голов.
Давление [имеется в виду чемпионская гонка и отрыв от «Манчестер Сити». – Прим. «Чемпионата»] осталось прежним», – приводит слова Артеты BBC.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» всё ещё располагается на первом месте, имея 74 балла в активе. Отрыв от «Манчестер Сити» – четыре очка. При этом у подопечных Хосепа Гвардиолы имеется матч в запасе.
- 16 апреля 2023
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