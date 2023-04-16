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Во время опасной атаки «Ростова» в матче с «Зенитом» с трибуны бросили второй мяч

Во время опасной атаки «Ростова» в матче с «Зенитом» с трибуны бросили второй мяч
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый счёт — 0:0.

На 61-й минуте Карасёв указал на «точку», когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос в подкате сбил полузащитника хозяев Кирилла Щетинина. В этот момент сразу два мяча оказались на поле, один из которых был брошен с трибуны. В дальнейшем VAR зафиксировал фол за пределами штрафной площади Михаила Кержакова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.

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