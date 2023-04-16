Турнирная таблица РПЛ после 23-го тура: «Спартак» остался третьим

По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре сыграли вничью с «Ростовом» (0:0). Второе место занимает «Ростов» (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45), который в эти выходные обыграл «Торпедо» (2:1).

На четвёртом месте располагается ЦСКА (44). Армейцы одержали победу в матче с «Уралом» со счётом 2:1. «Динамо» (39) находится на пятой строчке. Бело-голубые выиграли в домашнем матче с «Пари Нижний Новгород» (3:1). Далее располагается «Краснодар» (38). Подопечные Владимира Ивича победили в матче с «Сочи» (2:0). «Ахмат» (37) занимает седьмое место, грозненцы в этом туре поделили очки с «Факелом» (1:1). «Оренбург» (33) с крупным счётом проиграл «Локомотиву» (1:4) и замыкает первую восьмёрку.

На девятом месте находится «Сочи» (31). Ниже — «Локомотив» (28), «Урал» (25) и «Крылья Советов» (25), которые сыграли вничью с «Химками» — 0:0.

Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Пари Нижний Новгород» (19). 14-ю строчку занимает «Факел» (18). В зоне вылета располагаются «Химки» (14) и «Торпедо» (13).