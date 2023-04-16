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«Зенит» не проигрывает «Ростову» на протяжении восьми матчей

Завершилась игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Итоговый счёт — 0:0. Таким образом, беспроигрышная серия петербуржцев в играх с ростовчанами достигла восьми матчей. Серия длится с 2019 года.

В прошлый раз «Ростов» обыгрывал «Зенит» в мае 2019 года. Тогда подопечные Валерия Карпина на своём стадионе победили питерцев со счётом 1:0 благодаря голу Ивелина Попова с пенальти.

До сегодняшнего матча, в последних семи очных играх между командами, «Зенит» побеждал пять раз, ещё дважды была зафиксирована ничья. Общий счёт – 21:9 в пользу петербуржцев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.