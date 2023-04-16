ФНЛ продала права на трансляции в Китае. У КНР есть желание приобрести телеправа и на РПЛ

Футбольная национальная лига в понедельник, 17 апреля, объявит о продаже прав на показ матчей лиги Китаю. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сообщается об интересе Китая и к матчам Российской Премьер-Лиги.
«ФНЛ договорилась с Китаем. При этом Китай хочет купить и права на матчи РПЛ, но предлагают всего 50 тысяч долларов за сезон.
В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответстующим рынку. У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в Лиге, а монетизируются они за счёт платных подписок», — добавил источник «Чемпионата».
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в Первой лиге лидирует калининградская «Балтика».
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