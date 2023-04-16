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«Атлетико» дома обыграл «Альмерию» благодаря дублю Гризманна

«Атлетико» дома обыграл «Альмерию» благодаря дублю Гризманна
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» дома сумел обыграть «Альмерию» (2:1).

Счёт в матче уже на пятой минуте открыл нападающий мадридцев Антуан Гризманн с передачи Анхеля Корреа.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 37-й минуте «Альмерия» сумела отыграться: мяч в ворота «Атлетико» влетел рикошетом от своего же защитника Хосе Марии Хименеса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ещё до перерыва, на 44-й минуте матча, Антуан Гризманн оформил дубль, установив окончательный счёт в игре –2:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, «Атлетико» набрал 60 очков и продолжил погоню за мадридским «Реалом». «Матрасники» отстают всего лишь на два очка от подопечных Карло Анчелотти, идущих на второй строчке. Лидером соревнований является «Барселона», набравшая 73 балла.

Испания - Примера. 29-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Альмерия
Альмерия
1:0 Гризманн – 5'   1:1 Хименес – 37'   2:1 Гризманн – 43'
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