«Атлетико» дома обыграл «Альмерию» благодаря дублю Гризманна

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» дома сумел обыграть «Альмерию» (2:1).

Счёт в матче уже на пятой минуте открыл нападающий мадридцев Антуан Гризманн с передачи Анхеля Корреа.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 37-й минуте «Альмерия» сумела отыграться: мяч в ворота «Атлетико» влетел рикошетом от своего же защитника Хосе Марии Хименеса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ещё до перерыва, на 44-й минуте матча, Антуан Гризманн оформил дубль, установив окончательный счёт в игре –2:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, «Атлетико» набрал 60 очков и продолжил погоню за мадридским «Реалом». «Матрасники» отстают всего лишь на два очка от подопечных Карло Анчелотти, идущих на второй строчке. Лидером соревнований является «Барселона», набравшая 73 балла.