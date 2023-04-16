«Атлетико» дома обыграл «Альмерию» благодаря дублю Гризманна

Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» дома сумел обыграть «Альмерию» (2:1).
Счёт в матче уже на пятой минуте открыл нападающий мадридцев Антуан Гризманн с передачи Анхеля Корреа.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 37-й минуте «Альмерия» сумела отыграться: мяч в ворота «Атлетико» влетел рикошетом от своего же защитника Хосе Марии Хименеса.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ещё до перерыва, на 44-й минуте матча, Антуан Гризманн оформил дубль, установив окончательный счёт в игре –2:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Таким образом, «Атлетико» набрал 60 очков и продолжил погоню за мадридским «Реалом». «Матрасники» отстают всего лишь на два очка от подопечных Карло Анчелотти, идущих на второй строчке. Лидером соревнований является «Барселона», набравшая 73 балла.
- 16 апреля 2023
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