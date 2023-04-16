«Ростов» прервал рекордную голевую серию в истории клуба в РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Итоговый счёт — 0:0. Таким образом, «Ростов» прервал рекордную голевую серию в истории клуба в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

До этой встречи ростовчане забивали в 15 матчах РПЛ подряд. Последней игрой, когда «Ростову» не удалось отличиться, был матч с ЦСКА в 7-м туре чемпионата России. Встреча состоялась 28 августа 2022 года и завершилась вничью — 0:0.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 46 очков после 23 матчей. Лидирует «Зенит» (55).