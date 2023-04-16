Фабрицио Романо: цена на форварда «Лилля» выросла до € 65 млн

Канадский форвард «Лилля» Джонатан Дэвид продолжает расти в цене, и ближайшим летом за него будут бороться ведущие клубы Европы. Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере» написал, что «доги» ожидают повышения спроса на талантливого нападающего, они планируют выручить за него не меньше € 65 млн.
Отметим, что в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:1), который проходил сегодня, 16 апреля, Дэвид снова отличился, и этот гол стал для канадца 20-м с начала сезона. Столько же у лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе, с которым Джонатан ведёт борьбу за звание лучшего бомбардира Лиги 1.
Дэвид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. Северяне выкупили права на канадского нападающего у «Гента» за € 27 млн. За три сезона он успел побить рекорд результативности Эдена Азара по результативности в XXI веке.
- 16 апреля 2023
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