Хави — о ничьей с «Хетафе»: это не оправдание, но мяч по полю не катился

Главный тренер «Барселоны» Хави пожаловался на состояние газона после ничьей с «Хетафе» (0:0) в гостевом матче 29-го тура Ла Лиги.

«Меня много критиковали, но сегодня это увидели все. Так играть сложно, мяч не катится по полю. Это плохо для зрителя, даже для «Хетафе».

Конечно, это не оправдание. Нам нужно генерировать больше моментов в атаке, но мы получили очко. И, видя дискомфорт, который у нас был, это неплохо.

Чего бы я хотел на данный момент, так это вернуть травмированных игроков. Нет нужды оправдываться, у нас отличная команда, которая опережает преследователя на 11 очков. После окончания сезона мы посмотрим, что пошло не так», — приводит слова Хави AS.

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате Испании, набрав 73 очка и опережая мадридский «Реал» на 11 баллов. «Хетафе» находится на 15-м месте, набрав 31 очко.

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