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Червиченко: для «Зенита» всё могло быть хуже с «Ростовом», если бы не поддержка Карасёва

Червиченко: для «Зенита» всё могло быть хуже с «Ростовом», если бы не поддержка Карасёва
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит» (0:0).

«Ростов» показал, что точно неслучайно находится на втором месте в турнирной таблице. Для «Зенита» всё могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасёва. Не знаю, как они увидели там штрафной, а не пенальти. Карточки игрокам «Ростова» летели как из рога изобилия. «Зениту» же раздавали их скромнее. Тот факт, что «Зенит» играл осторожнее и скромнее, старался не проиграть, говорит о том, что у них был мандраж. Игра отличная! Да, без мячей, но она неплохо сложилась. Тем более на последней минуте был момент, когда «Ростов» чудом не забил. Хороший матч лидеров. «Ростов» — большой молодец, что не проиграл», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.

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