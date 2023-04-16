Червиченко: для «Зенита» всё могло быть хуже с «Ростовом», если бы не поддержка Карасёва

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит» (0:0).
«Ростов» показал, что точно неслучайно находится на втором месте в турнирной таблице. Для «Зенита» всё могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасёва. Не знаю, как они увидели там штрафной, а не пенальти. Карточки игрокам «Ростова» летели как из рога изобилия. «Зениту» же раздавали их скромнее. Тот факт, что «Зенит» играл осторожнее и скромнее, старался не проиграть, говорит о том, что у них был мандраж. Игра отличная! Да, без мячей, но она неплохо сложилась. Тем более на последней минуте был момент, когда «Ростов» чудом не забил. Хороший матч лидеров. «Ростов» — большой молодец, что не проиграл», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.
- 16 апреля 2023
-
22:20
-
22:20
-
22:15
-
22:14
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:57
-
20:52
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:23
-
20:22
-
20:16
-
20:06
-
19:59
-
19:49
-
19:49
-
19:36