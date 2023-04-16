«Кому сейчас интересно качество игры?» Мостовой — о ничьей между «Ростовом» и «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0).

«Кому сейчас интересно качество игры? Сейчас надо набирать очки и кому-то как можно раньше становиться чемпионами. Игра была равная, но по голевым моментам «Зенит» превзошёл — особенно во втором тайме. Было два стопроцентных момента, которые не забил «Зенит». «Ростов» держался, играл на контратаках. Надо отдать им должное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.