Гранат: если «Зенит» пытался играть в футбол, то «Ростов» пытался мешать им это делать

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону завершилась вничью со счётом 0:0.

«Остался недоволен качеством футбола. Если «Зенит» пытался играть в футбол, то «Ростов» пытался им мешать это делать. Может быть, в этом матче Карасёв принял манеру судейства более европейскую, потому что играли два лидера. По судейству вопросов не осталось. Хорошее судейство с учётом, что был высокий накал борьбы на поле.

«Ростов» может закрепиться в тройке. «Спартак» и ЦСКА играют нестабильно. Всё в руках и ногах «Ростова», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.