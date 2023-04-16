Гранат: если «Зенит» пытался играть в футбол, то «Ростов» пытался мешать им это делать
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону завершилась вничью со счётом 0:0.
«Остался недоволен качеством футбола. Если «Зенит» пытался играть в футбол, то «Ростов» пытался им мешать это делать. Может быть, в этом матче Карасёв принял манеру судейства более европейскую, потому что играли два лидера. По судейству вопросов не осталось. Хорошее судейство с учётом, что был высокий накал борьбы на поле.
«Ростов» может закрепиться в тройке. «Спартак» и ЦСКА играют нестабильно. Всё в руках и ногах «Ростова», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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- 16 апреля 2023
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