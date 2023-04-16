Денис Маслов: я никогда не говорил, что «Торпедо» вылетит из РПЛ. Откуда у вас паника?

Бывший президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Видна ли работа Клотета? На мой взгляд, новый главный тренер прислушивается к Савичеву в моментах определения состава. Клуб вернулся к составу Бородюка и сделал это, на мой взгляд, абсолютно верно.
Усилили ли команду зимние трансферы? Рано пока что говорить об этом. Думаю, что Кухарчук и Стефанович пришлись ко двору. Рейна? По иностранцам всегда сложно делать выводы. Это не топовые ребята, и команда не входит в топ. Для того чтобы привезти средних иностранцев, большого ума не надо. Непонятно, насколько они сильнее, чем российские футболисты. Рейна вроде играет. У него на последней минуте был момент? Что бы сделал топовый иностранец? Грудью скинул себе на ногу и забил гол. Вокруг него метра на три никого не было. Пока не буду хвалить этих новичков.
Верю ли, что команде удастся выбраться со дна турнирной таблицы? Я никогда не говорил, что «Торпедо» вылетит из РПЛ. Сейчас что изменилось? Откуда у вас паника? Клуб в пяти очках от спасительного стыкового места. Какие вопросы? Обыгрывайте прямого конкурента «Химки», зацепите ещё пару игр, и вы уже 13-е в таблице», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».
«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 23 матчей.
- 16 апреля 2023
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