Балахнин: и «Ростов», и «Зенит» довольны ничьей

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом», который завершился нулевой ничьей.
«Ожидал большего (от этого матча. — Прим. «Чемпионата»). Игра была монотонная, особенно со стороны «Зенита». У «Ростова» было желание, и он играл, как мог. А вот гости не включились до конца. Видимо, их устраивал этот результат. Они особо не напрягались. Ничья и ничья. Даже если брать статистику по ударам по воротам, «Зенит» всего пару раз попал в створ. Не было целеустремлённости, какая бывает у «Зенита». Сказать, что игра была плохая со стороны питерцев, я не могу. Играли хорошие футболисты, они что-то делали на поле, но это была не самая лучшая игра для обеих команд.
«Ростов» всё-таки уступал по игре. Явно голевые моменты создавались только у ворот хозяев. Малком два не забил, в первом тайме мяча три могли забить. Ростовчане уступали питерцам. Но они качественно сыграли в обороне: внимательно, концентрированно. Хотя и провалы были, которые «Зенит» не использовал. А так «Ростов» сыграл хорошо. Он должен быть доволен этим результатом», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
- 16 апреля 2023
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