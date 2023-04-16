«Вольфсбург» и «Байер» не выявили победителя в матче Бундеслиги
Поделиться
Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Байер». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Итоговый результат встречи — 0:0.
Команды не смогли открыть счёт в матче. «Байер» превзошёл соперника как по проценту владения мячом, так и по ударам по воротам.
«Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 28 матчей. «Вольфсбург» находится на девятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария» (59). В следующем туре «Байер» встретится с «РБ Лейпциг» (23 апреля), а «Вольфсбург» — с «Бохумом» (22 апреля).
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:30
-
23:25
-
23:22
-
23:15
-
23:13
-
23:12
-
22:58
-
22:52
-
22:52
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:20
-
22:15
-
22:14
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:18
Партнерский контент