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«Вольфсбург» и «Байер» не выявили победителя в матче Бундеслиги

«Вольфсбург» и «Байер» не выявили победителя в матче Бундеслиги
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Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Байер». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Итоговый результат встречи — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче. «Байер» превзошёл соперника как по проценту владения мячом, так и по ударам по воротам.

«Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 28 матчей. «Вольфсбург» находится на девятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария» (59). В следующем туре «Байер» встретится с «РБ Лейпциг» (23 апреля), а «Вольфсбург» — с «Бохумом» (22 апреля).

Германия - Бундеслига. 28-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 0
Байер
Леверкузен
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