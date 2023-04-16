«Судье сложно пришлось». Главный тренер «Зенита» Семак — о матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
«По поводу эпизода с пенальти вообще вопросов никаких нет: фол был за пределами штрафной площади, это было видно всем. Что касается оценки судейства, думаю, есть соответствующие инстанции, специалисты и пресса, которые разберут матч. Фолов было много, судье сложно пришлось. Какие-то пропускал, какие-то давал. Единая линия по судейству не прослеживалась. Допустим, судья даёт определённый уровень единоборств и поддерживает его, то есть мелкие фолы старается не свистеть, более грубые наказывает, даёт карточки, не даёт… Сегодня — волнообразно. Повторюсь, есть кому разбираться. У нас другая работа», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 16 апреля 2023
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