Анри: Шерки должен научиться «убивать»

Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри дал совет перспективному нападающему «Лиона» Райану Шерки, как улучшить игру.

«Он должен научиться «убивать». Разговор не о его навыках: правая нога, левая нога, уложить игрока на газон, обвести, перебросить… Знать, когда нужно сделать правильное движение, это здорово. Талантливым игрокам обычно это удаётся. Но он молод, он на пути к тому, чтобы стать великим футболистом. Рядом с ним находится Ляказетт, который показывает ему и говорит, что можно, а чего нельзя.

Однако все ждут от нападающего прежде всего голов или голевых передач, таким должен быть финал его дриблинга. Мы видим талант Шерки, мы знаем, что у него огромный потенциал. Теперь ему нужно стать эффективным», – сказал Анри в эфире Prime Video.

19-летний Райан Шерки в этом сезоне забил всего три гола в 28 играх чемпионата Франции. «Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 50 очков в 31 матче.