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Семак: у нас не тот отрыв, который позволяет спокойно докатываться до финиша сезона

Семак: у нас не тот отрыв, который позволяет спокойно докатываться до финиша сезона
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отрыве от второго места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги — «Ростов» отстаёт на девять очков за семь туров до конца чемпионата.

«Абсолютно нет ничего невозможного. Девять очков за семь туров — это не тот отрыв, который позволяет команде спокойно докатываться до финиша сезона.

На предматчевом интервью я приводил пример, как в чемпионате Португалии за восемь туров до конца сезона отрыв был 10 очков, два тура сыграли, отрыв стал четыре очка у «Порту» от «Бенфики». Все тоже заранее «Бенфике» золотые медали повесили, а там борьба только начинается. То же самое и здесь.

Я понимаю, что журналисты и болельщики других клубов заранее пытаются как-то этот вопрос для себя решить, но мы прекрасно понимаем, что это не имеет ничего общего с реальностью. Да, у нас хорошие шансы, но для этого нам нужно хорошо работать. Мы это делаем, в каждом матче стараемся играть на победу. Если этот отрыв будет за три-четыре тура до конца, можно будет сказать, что упустить такое невероятно сложно. Сейчас всё возможно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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