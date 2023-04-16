Сергей Семак: победить «Ростов» не удалось, потому что нам элементарно не хватило времени

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, победить не удалось, потому что нам элементарно не хватило времени. Первый тайм мы сыграли достаточно пассивно. Не разбирали ещё игру, но такое мнение у меня со стороны сложилось. Второй тайм хороший, но, чтобы выиграть, нужно было забивать.

Чем удивил Карпин? По поводу Валерия Георгиевича — у него достаточно крепкая и обученная команда, есть вратарь, который хорошо играет ногами. Хорошо организован выход из обороны. Но, повторюсь, нам сегодня для победы не хватило именно реализации, хотя и у «Ростова» был единственный голевой момент в концовке матча, созданный в самом-самом конце.

Ещё раз повторюсь, возвращаясь к предыдущему вопросу (об отрыве от второго места. — Прим. «Чемпионата»), возможно всё. Неважно, как ты играешь, побеждает та команда, которая забивает. Мы играли дома с «Ахматом», проиграли — xG у нас зашкаливал, а счёт на табло был абсолютно не в нашу пользу. Такое бывает очень часто в футболе, тем он и интересен. Вероятность неожиданного результата высока. А мы должны стремиться держать ту планку, на которую мы сами забрались», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».