Плеттенберг: «Бавария» хочет продать Мане

Мюнхенская «Бавария» хочет продать своего нападающего Садио Мане, так как он не вписывается в систему Томаса Тухеля, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

«Судя по тому, что я слышал, «Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учётом его зарплаты в размере более € 20 млн в год.

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что «Бавария» подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из «Ливерпуля», – написал Плеттенберг.

Напомним, после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счётом 0:3, Мане ударил Лероя Зане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.