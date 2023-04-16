«Марсель» уверенно переиграл «Труа» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

Сегодня, 16 апреля, состоялись матчи 31-го тура французской Лиги 1. В 21:45 мск программу очередного игрового дня завершил матч «Марселя» и «Труа», в котором победу праздновали хозяева «Велодрома» со счётом 3:1.

Уже на второй минуте игры счёт с передачи Алексиса Санчеса открыл Витинья. Его гол стал самым быстрым для «Марселя» (1 минута и 25 секунд) с сентября 2014-го, когда Андре-Пьер Жиньяк отличился уже на 20-й секунде матча с «Эвианом».

Ближе к перерыву удвоил преимущество хозяев Дженгиз Ундер, которому ассистировал Валентин Ронжье. В середине второго тайма всё тот же Витинья оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Лишь в компенсированное время гостям удалось размочить счёт усилиями Мама Бальде.

Таким образом «Марсель» воспользовался поражением «Ланса» и обошёл конкурента в турнирной таблице. Команда Игора Тудора набрала 64 очка после 31 матча. Отставание от «ПСЖ» составляет 6 очков. «Труа» остаётся в зоне вылета (18-е место), в активе команды 21 очко.