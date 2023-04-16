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«Рома» разгромила «Удинезе» в матче Серии А

В домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» уверенно переиграла «Удинезе» со счётом 3:0.

Счёт на 37-й минуте встречи открыл 20-летний полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове. Молодой итальянец оказался расторопнее всех на добивании после того, как мяч отскочил от штанги после удара Бриана Кристанте с «точки».

На 55-й минуте игры «Рома» удвоила своё преимущество благодаря голу Лоренцо Пеллегрини. Итальянец отличился с передачи своего соотечественника Андреа Белотти.

Спустя 15 минут футболисты «Удинезе» получили отличную возможность сократить разрыв в счёте: судья Антонио Джуа назначил пенальти в ворота «Ромы» за игру рукой Джанлуки Манчини. Однако гости упустили шанс приблизиться к римлянам – удар Роберто Перейры с 11-метровой отметки парировал Руй Патрисиу.

Форвард римлян Тэмми Абрахам успел довести счёт до разгромного. Это произошло на 91-й минуте. Матч завершился победой «Ромы» (3:0).

В таблице чемпионата Италии «Рома» располагается на третьем месте, имея в активе 56 очков. Римляне на пять баллов отстают от «Лацио», идущего вторым. «Удинезе» занимает 12-е место, набрав 39 очков.