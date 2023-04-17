Балахнин — о фаворите в борьбе за второе место в РПЛ: для меня его нет

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о фаворите в борьбе за второе место в чемпионате России по итогам 23-го тура.

«Его сейчас нет. В нашем чемпионате аутсайдер может сыграть на равных с фаворитом, как «Торпедо» со «Спартаком». Красно-белые выиграли натужно. Поэтому клубы, которые борются за выживание, могут обыграть любого соперника. Надо смотреть, кто будет к концу сезона играть более стабильно, у кого будет лучше функциональное состояние. Тот и займёт второе место», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), который занимает второе место, набрав 46 баллов. На третьей строчке остаётся «Спартак» (45), который в эти выходные обыграл «Торпедо» (2:1).

На четвёртом месте располагается ЦСКА (44). Армейцы одержали победу в матче с «Уралом» со счётом 2:1. «Динамо» (39) находится на пятой строчке. Бело-голубые выиграли в домашнем матче с «Пари Нижний Новгород» (3:1). Далее располагается «Краснодар» (38). Подопечные Владимира Ивича победили в матче с «Сочи» (2:0). «Ахмат» (37) занимает седьмое место, грозненцы в этом туре поделили очки с «Факелом» (1:1).