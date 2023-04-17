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Главный тренер «Ростова» Карпин: я не считаю нас претендентами на медали

Главный тренер «Ростова» Карпин: я не считаю нас претендентами на медали
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Первый тайм весь понравился. Во втором тайме не так хорошо играли, как в первом, поэтому второй тайм не понравился так, как первый.

Показал ли «Ростов» игру, достойную претендента на медали? Это вы говорите. Вы — общественность. Вы больше говорите про претендента на медали — всё сами знаете, понимаете, видите. То, что вы нас называете претендентами. Окей, называйте. Я не считаю нас претендентами на медали в принципе. Как говорил с 1-го тура, что нам нужно было набрать сначала 30 с чем-то очков, чтобы не попасть в стыки. И настраиваться на каждую следующую игру. Где мы окажемся в конце концов — я не знаю. Где бы мы ни оказались — футболисты совершают спортивный подвиг», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

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