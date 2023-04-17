Лапорт: «Сити» каждый год борется за чемпионство, в то время как другие переживают спады

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом» в АПЛ и отметил, что «горожане» заслуживают похвалы за стабильные результаты в чемпионате.
«Самое впечатляющее — то, что мы каждый год боремся за чемпионство, в то время как другие команды переживают подъёмы и спады. Стабильность очень важна, и нам удалось её добиться.
(Главный тренер «Арсенала». – Прим. «Чемпионата») Микель Артета, который работал у нас, очень хорошо знает наш стиль игры. Он фантастический тренер, могу сказать о нём только хорошее. То, что наша команда делает вместе с «Арсеналом», просто фантастика.
Однако я надеюсь, что они оступятся в матче с нами, и мы сможем их одолеть», — приводит слова Лапорта пресс-служба «Манчестер Сити»
За последние пять лет «горожане» четырежды становились чемпионами Англии. В триумфальных сезонах «Сити» всегда набирал больше 90 очков.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в следующем туре АПЛ сыграют с «Арсеналом». Матч состоится в среду, 26 апреля, в 22:00 мск на стадионе «Этихад».
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