Карпин ответил, что сказал футболистам в раздевалке после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, что он сказал футболистам в раздевалке после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«После игры в раздевалке обычно чаще всего не критикую, вне зависимости от результата. Если только совсем какое-то безобразие происходит на поле. Поблагодарил за самоотдачу, поздравлять не с чем. Поблагодарил за то, что сделали работу, как могут на данный момент — как могли, так и делали. Так что претензий, естественно, ни к кому нет, поэтому поблагодарил просто, и всё», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.