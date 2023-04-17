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Карпин обнимал игроков «Зенита», Глебов спорил с Клаудиньо. Яркие фото из Ростова

Карпин обнимал игроков «Зенита», Глебов спорил с Клаудиньо. Яркие фото из Ростова
«Ростов» — «Зенит»
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16 апреля в Ростове-на-Дону состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена», встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый счёт — 0:0.

В первом тайме команды в основном обменивались дальними ударами. На седьмой минуте после удара головой защитника «Зенита» Вячеслава Караваева мяч угодил в перекладину ворот Сергея Песьякова.

Во втором тайме «Зенит» чаще подбирался к воротам хозяев, но сине-бело-голубые промахивались из выгодных позиций. В одной из контратак «Ростова» Карасёв указал на «точку», когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос в подкате сбил полузащитника хозяев Кирилла Щетинина. В этот момент сразу два мяча оказались на поле, один из которых был брошен с трибуны. В дальнейшем VAR зафиксировал фол за пределами штрафной площади Михаила Кержакова.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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