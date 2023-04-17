Карпин обнимал игроков «Зенита», Глебов спорил с Клаудиньо. Яркие фото из Ростова

16 апреля в Ростове-на-Дону состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена», встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый счёт — 0:0.
В первом тайме команды в основном обменивались дальними ударами. На седьмой минуте после удара головой защитника «Зенита» Вячеслава Караваева мяч угодил в перекладину ворот Сергея Песьякова.
Во втором тайме «Зенит» чаще подбирался к воротам хозяев, но сине-бело-голубые промахивались из выгодных позиций. В одной из контратак «Ростова» Карасёв указал на «точку», когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос в подкате сбил полузащитника хозяев Кирилла Щетинина. В этот момент сразу два мяча оказались на поле, один из которых был брошен с трибуны. В дальнейшем VAR зафиксировал фол за пределами штрафной площади Михаила Кержакова.
Лучшие фото с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
- 17 апреля 2023
-
10:25
-
10:24
-
10:14
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
09:38
-
09:21
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:57
-
07:51
-
07:47
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:43
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
05:57
-
05:46
-
05:45
-
05:40