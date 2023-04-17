Главный тренер «Торино» Юрич: могу сказать, что я доволен Миранчуком

Главный тренер «Торино» Иван Юрич после матча с «Салернитаной» оценил игру полузащитника туринцев Алексея Миранчука, который отметился голевой передачей.

«Могу сказать, что я доволен Миранчуком. Он пришёл в аренду, потому что в «Аталанте» он был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдаёт голевые передачи. Тот, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей, сошёл с ума», — приводит слова Юрича сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука. Он провёл за клуб 23 матча в Серии А, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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