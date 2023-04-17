Караваев рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы в матче с «Ростовом»
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Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал ничейный результат матча с «Ростовом» (0:0) в рамках 23-го тура РПЛ.
«Тяжёлая игра была, «Ростов» неплохо выходил в атаку. Немного не сразу мы перестроились — наверное, могли лучше играть в моментах, когда соперник выходил от ворот, но во втором тайме мы это учли. Считаю, что моменты у нас были: и в первом тайме у меня были моменты — могли забивать — и во втором тайме. Наверное, не хватило завершающего удара», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.
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