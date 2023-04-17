Дмитрий Кузнецов: у меня волосы дыбом встают от решений судей

Главный тренер 2DROTS и бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал работу судей в российском футболе.

«Я не понимаю, почему судьи, сидящие в комнате VAR, которые могут всё в деталях разглядеть, принимают неверные решения. Это самая главная проблема. Зачем звать арбитра, который работает в поле, принимать какие-то новые решения? Если главный судья не увидел момент, то, что там выискивать? По пять-семь минут они смотрят какие-от незначительные эпизоды. Бред какой-то. Там все сразу ясно, есть пенальти или нет.

Раньше судьям было тяжело — они должны были принимать решения за долю секунды. И должны были находиться ближе к моменту. Они порой ошибались, но предвзятости не было. А сейчас, когда решения принимаются, у меня волосы дыбом встают. Не хочу кого-то обвинять, но это смешно.

Футбол — контактный вид спорт. Когда один игрок наступает другому на ногу, там — борьба. Случайно наступил, какой тут штрафной? Мы порой обсуждаем с ребятами эти моменты, вспоминаем: раньше наступили тебе на ногу, выругался про себя от боли, почесал ногу, побежал дальше. Какие там апелляции к арбитрам? Такая мысль даже в голову не могла прийти! Это был игровой момент, эпизод игры, борьба. Сейчас валяются, орут, показывают судье, что был наступ и надо ставить пенальти. Балет какой-то пошёл.

Какой совет мог бы дать судьям? Они не виноваты. Здесь регламент такой. Надо менять регламент, разрешить больше борьбы. Если судья задал планку борьбы, так давай. А чего ты в центре поля даешь бороться, а в штрафной за такую же борьбу пенальти свистишь? Это что такое вообще?», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».