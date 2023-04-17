Источник: Эшуорт до сих пор не предоставил трансферный план «Спартака» на лето

Спортивный директор московского «Спартака» Пол Эшуорт до сих пор не ознакомил клуб с планом на летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

На данный момент, просмотром и предложениями возможных кандидатур на усиление «Спартака» занимаются сторонние футбольные агентства.

Трансферные планы на лето обычно готовятся ближе к концу зимы. В этот момент клуб определяется как с кандидатами на усиление, так и со списком игроков, которые могут покинуть команду. К середине весны спортивный директор московского клуба такой план не предоставил.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в сентябре 2022 года. За 17 лет до этого он также работал в России – был спортивным директором «Ростова».