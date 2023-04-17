Червиченко: «Спартак» без трёх игроков должен был заканчивать матч с «Торпедо»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Торпедо»
«Спартак» имел столько возможностей разгромить «Торпедо» и не использовал их, за что чуть не был наказан. Оригинально судил вчера арбитр: все пенальти можно было ставить, да и карточки показывать. Единственное только не понятно, почему польский защитник «Спартака» не получил красную за удар локтем. Это было странно. По идее, «Спартак» без трёх игроков должен был заканчивать», – приводит слова Червиченко Metaratings.
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.
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