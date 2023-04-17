Вильмар Барриос: «Зенит» не может быть доволен ничьей в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал ничейный результат матча с «Ростовом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч был сложным. Соперник ведёт с нами борьбу за чемпионство. Было понятно, что «Ростов» приложит все усилия, чтобы отобрать у нас очки. Но я всё равно считаю, что матч был хороший. Хотя и этим результатом мы не можем быть довольны. Сейчас надо думать о следующей игре и восстанавливаться.

Удивил ли нас «Ростов»? Нет. Мы прекрасно знали, как они играют, как ведут себя на поле. Мы хорошо их изучили и подготовились. «Ростов» — отличный и сильный соперник. В футболе иногда бывает, что мяч не идёт в ворота»,- приводит слова Барриоса «РБ Спорт».

Напомним, игра между командами завершилось нулевой ничьей.