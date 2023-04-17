Экс-полузащитник «Химок» Илья Кухарчук: мне по фигу, что происходит в клубе

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук высказался о своём периоде карьеры в команде.

«Что меня удивляет в «Химках»? Четыре смены тренерского штаба за сезон. В принципе, что происходит вокруг них. Это всегда интересная команда, которую можно обсуждать часами. Но сейчас я в другой команде, поэтому не хочу обсуждать «Химки».

Можно сказать, что именно поэтому я и ушёл оттуда? Да нет. Это тут не причём. У меня контракт с «Торпедо». Я профессионал своего дела. Да, «Химки» — для меня история. Но сейчас у меня новая история.

Может, через время сочиню стихотворение о том, что было в «Химках»? Я уже сочинил стихотворение. Может быть, после завершения карьеры напишу об этом в книге или ещё чём-то. Сейчас тоже можно рассказать всё, просто не всегда хочется. Придёт время — может, расскажу.

Удивила ли отставка Гогниева? Нет. Вообще. Гогниева я не обсуждаю. Это вопрос к руководителям клуба. Мне, честно, по фигу, что у них там происходит», – приводит слова Кухарчука «Спорт-Экспресс».