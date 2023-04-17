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Защитник «Ростова» Тереньтьев рассказал, в чём феномен Карпина

Защитник «Ростова» Тереньтьев рассказал, в чём феномен Карпина
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Российский защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о феномене главного тренера команды Валерия Карпина и поделился эмоциями после ничьи в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды сыграли со счётом 0:0.

«Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья. «Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков.

В чём феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы.

Удивил ли сегодня «Зенит»? Нет, не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной.

Будет ли «Ростов» в тройке? Мы идем от игры к игре», – приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

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