Защитник «Ростова» Тереньтьев рассказал, в чём феномен Карпина

Российский защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о феномене главного тренера команды Валерия Карпина и поделился эмоциями после ничьи в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды сыграли со счётом 0:0.
«Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья. «Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков.
В чём феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы.
Удивил ли сегодня «Зенит»? Нет, не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной.
Будет ли «Ростов» в тройке? Мы идем от игры к игре», – приводит слова Терентьева «РБ Спорт».
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