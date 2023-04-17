Хави: не думаю, что решение Бускетса о контракте будет связано с возвращением Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с контрактом полузащитника Серхио Бускетса в контексте возможного прихода в клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Самое важное – Бускетс спокоен и помогает нам до конца сезона. Не думаю, что его решение будет основываться на том, где будет играть Месси. Если Серджи продлит контракт – он и дальше будет важен для «Барселоны», – приводит слова Хави Sport.
Соглашение испанца с «Барселоной» истекает в июне. Сообщается, что полузащитник ещё не принял решение о своём будущем.
Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в каталонский клуб любой ценой. Его соглашение с парижанами истекает в конце сезона, поэтому в «Барселону» он может перейти на правах свободного агента, а уже сейчас вести предварительные переговоры о контракте.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ
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