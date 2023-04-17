Директор «Барселоны»: мы точно зарегистрируем Гави

Матеу Алемани, являющийся директором «Барселоны», опроверг слухи о возможном трансфере полузащитника Гави в «Челси».
«Мы точно зарегистрируем Гави. Нет никаких проблем, всё будет выполнено и завершено в ближайшее время», — цитирует Алемани Фабрицио Романо.
Гави до 2015 года выступал в «Бетисе» и уже более восьми лет находится в структуре «Барселоны». В нынешнем сезоне на его счету два гола и шесть результативных передач в 40 матчах. Контракт между сторонами должен истекать в 2026 году, однако Ла Лига отказалась регистрировать его, поэтому, возможно, соглашение между Гави и «Барселоной» истекает в конце сезона.
Ранее главный тренер каталонского клуба Хави заявил, что будущее молодого полузащитника связано исключительно с «Барселоной».
Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138
- 17 апреля 2023
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