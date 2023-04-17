Данил Глебов: не знаю, можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о чемпионской гонке в РПЛ после нулевой ничьей в матче с «Зенитом», а также прокомментировал данную встречу.

«Хорошая игра, две хорошие команды. Моменты были и у нас, и у них. Доволен ли результатом? Наверное, больше да, чем нет. Вопросы к арбитру? Ну, там, когда Щетинина срубили, были вопросы. Были какие-то небольшие эпизоды.

Можно ли назвать «Зенит» чемпионом? Не знаю. С кем им там ещё играть? Со «Спартаком», с «Динамо». Уровень «Зенита» как у лучшей команды РПЛ? Ну, если посмотреть первый тайм, то мы не устали, играли поинтереснее. Но во втором тайме уже преимущество было у них», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ и опережает идущий на втором месте «Ростов» на девять очков.