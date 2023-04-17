Бальде: работаю над тем, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде поделился эмоциями после победы команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги над «Торпедо». Игра завершилась со счётом 2:1.

«Я очень счастлив, что нам удалось выиграть. Эта победа была нам очень нужна. Теперь нужно продолжить в таком же духе в следующих матчах, вызовах, которые нам предстоят. Я расстроился, что не смог забить пенальти, но это меня только подстегнуло. Моя результативность – плод большой работы на тренировках, уверенности в своих силах и доверия со стороны тренерского штаба.

Я заряжен, хочу забивать в каждом матче – всегда! Ставлю ли я перед собой цель стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем? Я работаю над этим. Надеюсь, у меня получится», – приводит слова Бальде Metaratings.