Бальде: работаю над тем, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде поделился эмоциями после победы команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги над «Торпедо». Игра завершилась со счётом 2:1.
«Я очень счастлив, что нам удалось выиграть. Эта победа была нам очень нужна. Теперь нужно продолжить в таком же духе в следующих матчах, вызовах, которые нам предстоят. Я расстроился, что не смог забить пенальти, но это меня только подстегнуло. Моя результативность – плод большой работы на тренировках, уверенности в своих силах и доверия со стороны тренерского штаба.
Я заряжен, хочу забивать в каждом матче – всегда! Ставлю ли я перед собой цель стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем? Я работаю над этим. Надеюсь, у меня получится», – приводит слова Бальде Metaratings.
- 17 апреля 2023
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